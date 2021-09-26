وزير سعودي ووالدته يتعرضان لحادث مخيف في إيطاليا

تعرض وزير سعودي ووالدته لحادث وصفه بـ "المخيف" على الطريق السريع في مدينة ميلانو الإيطالية.

جاء ذلك وفق ما كشفه وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد قطان في تغريدة نشرها اليوم الأحد بحسابه على موقع "تويتر".

وقال قطان: "أود أن أتوجه بالشكر والتقدير للمسؤولين في مستشفى مطار ميلانو للعناية الفائقة التي لقيتها ووالدتي الغالية بعد الحادث المخيف الذي تعرضت له على الطريق السريع".

وأوضح الوزير السعودي أن الحادث أصابه ووالدته بـ"رضوض شديدة وتمزقات في مختلف أنحاء الجسم".

أود ان اتوجه بالشكر والتقدير للمسؤولين في مستشفى مطار ميلانو للعناية الفائقة التي لقيتها ووالدتي الغاليةبعد الحادث المخيف الذي تعرضت له علي الطريق السريع والذي اصابني والوالدة برضوض شديدة وتمزقات في مختلف انحاء الجسم قدر الله وما شاء فعل#الموت حق — احمد عبدالعزيز قطان (@AmbKattan) September 26, 2021

وكان أحمد قطان سفيرا للسعودية لدى مصر منذ عام 2011، إلى أن أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مرسوما ملكيا في فبراير/ شباط 2018 بتعيينه وزير دولة لشؤون الدول الإفريقية بمرتبة وزير.

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