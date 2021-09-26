لجنة التمكين ومحاربة الفساد السودانية تعلن مواصلة الشرطة تأمين مواقعها

أكد صلاح مناع، عضو اللجنة المشكلة من قبل الحكومة الانتقالية في السودان لتفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير، مواصلة الشرطة السودانية عملية تأمين مواقع اللجنة بعد ساعات من إعلان القوة المشتركة الانسحاب من 22 موقعا.

وقال مناع، في مؤتمر صحفي: "كان هناك أمر للقوات المشتركة، لكن قوات الشرطة لم تنسحب فعليا من المواقع، الشكر والتحية للشرطة السودانية، تم تأمين المواقع".

وأضاف أن "رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أبدى استغرابه من التعليمات التي صدرت للقوات المكلفة بحماية الأصول والعقارات المستردة من النظام السابق بالانسحاب من مواقعها".

وكانت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد في السودان أعلنت إنهاء خدمة 399 من العاملين بالدولة على خلفية شبهات فساد.

وبينت اللجنة أنها أنهت خدمة 86 من العاملين بوزارة الطرق والجسور ولاية الخرطوم وكذلك 64 من العاملين بمصلحة الأراضي إضافة الى إنهاء خدمة 17 قاضيا بينهم 7 من قضاة المحكمة العليا واستئناف وعدد من وكلاء النيابة بجانب 192 عاملا بالسلطة القضائية.

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