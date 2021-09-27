أمير سعودي: المؤسسات العربية غير قادرة على الدفاع عن دولنا... فيديو

كشف الأمير تركي الفيصل، رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق، عن مجموعة من التحديات التي تواجه المنطقة العربية.

جاء هذا خلال كلمة ألقاها في الدورة العاشرة من المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في الشارقة، يوم الأحد.

وقال الأمير السعودي إن أكبر تحد يواجه الدول العربية هو ظهور النزعات الغريزية المسيسة الدينية والطائفية والمذهبية والإقليمية والقبلية.

واعتبر أن التحدي الآخر الذي يواجه الدول العربية هو ضعف وهشاشة وتشرذم النظام الإقليمي العربي.

وقال إن هذا النظام بمؤسساته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية عاجز عن تأمين الحد الأدنى من الدفاع عن الدول العربية.

ورأى أن "فشل هذا النظام" ساعد في اتساع الخرق الاستراتيجي في المنطقة العربية، وخلق فراغا استراتيجيا سمح لإيران وغيرها بأن تلعب بوحدة البلدان العربية، على حد تعبيره.