الشرطة العراقية تضبط وكرا لتهريب المشتقات النفطية في الأنبار

نجحت المديرية العامة لشرطة الطاقة العراقية، اليوم الاثنين، في ضبط وكر لتهريب المشتقات النفطية في محافظة الأنبار.

ونقلت " السومرية نيوز "، بيانا عن المديرية قالت فيه إنه "تمكنت قوة من فوج شرطة النفط السابع "الأنبار" ومركز شرطة نفط الأنبار وبعد استحصال الموافقات القضائية من مداهمة وكر في منطقة 5 كيلو في قضاء الرمادي يستخدم في تدوير وتهريب المشتقات النفطية".

وأوضح البيان أنه "تم ضبط صهريج وثلاث شاحنات أخرى مع خزانات حديدية سعة 36000 لتر عدد 6 محملة بالمنتوج النفطي، إضافة إلى عدد من المواد الأخرى التي تستخدم في تهريب النفط ومشتقاته".

وفتحت المديرية تحقيقا مفصلا داخل مركز شرطة نفط الأنبار للتوصل إلى أصحاب الوكر لمحاسبتهم قضائيًا.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أبرمت شركة النفط الفرنسية "توتال" اتفاقًا مع الحكومة العراقية، لبناء أربعة مشاريع عملاقة للطاقة جنوبي البلاد بتكلفة تقدر بـ27 مليار دولار.

وبيّن وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، أن الشركة الفرنسية ستستثمر ما قيمته عشرة مليارات دولار في البنى التحتية، تليها دفعة ثانية بقيمة 17 مليار دولار.

وقالت "توتال" في بيان لها، إن قيمة مشاريعها الاستثمارية تبلغ عشرة مليارات دولار، دون ذكر أي مبالغ إضافية.

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