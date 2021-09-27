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    جنود من الجيش اليمني يطلقون صواريخ

    الجيش اليمني يعلن اقترابه من السيطرة على معسكر استراتيجي في محافظة الجوف

    © AP Photo / Yemen's Defense Ministry
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    حقق الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليًا، اليوم الاثنين، تقدمًا ميدانيًا إثر معارك مع جماعة "أنصار الله"، في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، مؤكدا اقترابه من السيطرة على معسكر استراتيجي.

    القاهرة- سبوتنيك. وقال مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" إن الجيش اليمني أطلق عملية واسعة بإسناد من قبليين موالين له وغطاء جوي من التحالف العربي على مواقع لـ"أنصار الله" شرق مديرية الحَزم مركز محافظة الجوف، تمكن خلالها من السيطرة على منطقة الخسف ومواقع بينها جبال منصور والبرش.

    الجيش اليمني
    © AFP 2021 / ABDULLAH AL-QADRY
    الجيش اليمني: مقتل 10 حوثيين في معارك شرق الجوف

    وأشار المصدر إلى أن قوات الجيش اليمني اقتربت من السيطرة على معسكر اللبنات الاستراتيجي الذي تكمن أهميته في كونه يمثل بوابة مدينة الحَزم التي تسيطر عليها "أنصار الله" منذ آذار/ مارس الماضي.

    وبحسب المصدر، أسفرت المعارك المستمرة منذ فجر اليوم عن مقتل 17 من "أنصار الله" والجيش اليمني، فيما أُصيب 21 من الجانبين.

    من جهة ثانية، قال تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم "أنصار الله"، إن التحالف العربي نفذ 4 غارات جوية على محافظة الجوف، استهدف ثلاث غارات منها منطقة الخنجر في مديرية خبْ والشّعْف شرق الجوف، فيما طالت غارة أخرى مديرية الحَزم مركز المحافظة الحدودية مع السعودية، دون تفاصيل إضافية.

    والقتال في الجوف يمثل جانبا من معارك عنيفة يشهدها اليمن منذ نحو سبع سنوات بين جماعة "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.

    وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلا عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.

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    الكلمات الدلالية:
    أنصار الله, الجيش اليمني, أخبار اليمن الأن, السعودية, أخبار السعودية اليوم
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