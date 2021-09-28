الإمارات توصي بالعناية باللغة العربية واستخدامها في المحافل المختلفة

دعا الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، العاملين في إدارات الاتصال الحكومي وصنّاع المحتوى في الإمارات والعالم العربي إلى ضرورة العناية باللغة العربية واستخدامها في المحافل المحلية والدولية.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، ناقش المنتدى، الذي جاء تحت شعار "دروس الماضي.. تطلعات المستقبل"، التجارب التاريخية في الاتصال الحكومي ومحطاته السابقة، وصولًا إلى الحاضر بتحولاته المختلفة، وسلّط الضوء على واقع الاتصال الحكومي والمتغيرات التي تطرأ عليه بما يمهد لوضع الأهداف والمقترحات التطويرية المستقبلية.

وأضافت الوكالة أن المنتدى شمل 31 فعالية شهدها 5700 زائر توزعت بين 7 جلسات حوارية و5 خطابات ملهمة و7 ورش تدريبية و12 منصة تفاعلية وشارك فيها 79 متحدثاً وخبيراً عالمياً في مجال الاتصال الحكومي من 11 دولة.

ووجهت مديرة المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة علياء السويدي، في كلمة خلال حفل الختام، ثماني توصيات للمؤسسات والأفراد وصنّاع القرار إذ أوصى المنتدى باستحداث منهاج دراسي أساسي وجامعي يدمج بين علم الأخلاق والممارسات التنموية، وإدخال علوم التفكيرِ النقديّ بهذهِ المناهج، والعمل على ترسيخ أهمية اللغة العربية من خلال استخدامها في جميع المنصات والمحافل الدولية.

هذا وأسهم المنتدى الدولي للاتصال الحكومي منذ انطلاقه في عام 2012، في إبراز أهمية الاتصال، باعتباره ضرورة إنسانية لتحقيق تواصل أمثل بين الحكومة والجمهور، وبين الجهات الحكومية وأفراد المجتمع، وفق قواعد مهنية.