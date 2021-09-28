الجزائر تطالب بـ "الإصلاح الشامل" للأمم المتحدة ومجلس الأمن

طالب وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، بإجراء إصلاحات شاملة لمنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، لوضع حد" للإجحاف التاريخي في حق أفريقيا".

وكان لعمامرة يتحدث أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مساء أمس الاثنين، بحسب صحيفة النهار الجزائرية.

وقال الوزير إن هناك ضرورة ملحة "لتفعيل الدور المركزي للجمعية العامة للأمم المتحدة".

ودعا وزير الخارجية الجزائري إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة "لتحقيق المزيد من الشفافية والتمثيل الجغرافي العادل ووضع حد للإجحاف التاريخي في حق أفريقيا".

وسبق أن طرح قادة ومسؤولون أفارقة مسألة تمثيل القارة الأفريقية في مجلس الأمن، داعين إلى زيادة عدد أعضائه من 15 إلى 25 عضوا.

يشار إلى أن مجلس الأمن يتكون من 15 عضوا دائما وغير دائم، من بينهم 5 أعضاء دائمي العضوية (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا وفرنسا) يتمتعون بحق النقض (فيتو)، فيما ينتخب الـ 10 الباقيين كل عامين على أساس إقليمي.

كما دعا لعمامرة إلى تفعيل آليات العمل المتعدد الأطراف للتصدي المشترك لجائحة فيروس كورونا ولإرساء نظام عالمي جديد لما بعدها "بما يضمن المشاركة المتساوية لكل الأعضاء في الأمم المتحدة دون تمييز".

وقال إن الوضع الاستثنائي للمجتمع الدولي لا يجب أن يكون سببا في إهمال الأزمات بما في ذلك الأمنية والسياسية وتحديات التنمية في القارة السمراء والشرق الأوسط.