حميدتي يكشف عن نجاة السودانيين من سيناريو صادم كان سيحدث بسبب الانقلاب

قال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع بالسودان محمد حمدان دقلو "حميدتي" إن الانقلاب الذي أفشله الجيش جرى التخطيط له بسرية تامة منذ 11 شهرا.

وأضاف حميدتي في كلمة له، اليوم الثلاثاء، أن مهندسا واحدا خطط لهذا الانقلاب والانقلاب الذي سبقه، مشددا على أنه لو نجحت هذه المحاولة لتشرد كثير من السودانيين ونزحوا إلى بلد آخر، بحسب موقع السوداني.

وقال إن القوات المسلحة تؤمن بالديمقراطية وترى فيها مخرج البلاد، مضيفا: "بالطريقة اللي شايفنها دي، ما أظن تيجي انتخابات حرة ونزيهة، والجواب من عنوانه".

يتبع...