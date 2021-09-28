هل صدر قرار يمنع الجامعيين المتخرجين حديثا من السفر... جدل على مواقع التواصل في سوريا

انتشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا منشور يزعم ناشروه أن السلطات أصدرت قرارا بمنع سفر طلاب الجامعات لمدة خمس سنوات بعد التخرج.

وجاء في المنشور أن أي طالب يحصل على شهادة جامعية في سوريا، لا سيما خريجي طلاب كليّات الطبّ "سيكتب تعهدا ببقائه في البلد خمس سنوات بعد حصوله على الشهادة، وستُسحب الشهادة من المخالفين"، لكن تبيّن فيما بعد أن هذه المعلومات غير صحيحة.

أنباء عن دراسة قرار يحد من السفر للشباب

بحيث أن كل من يُمنح شهادة #جامعية في سوريا سيكتب تعهد ببقاءه بالبلد بعد الشهادة #خمس_سنوات على الأقل، أو تسحب الشهادة منه

لأنه من غير المعقول طالب يدرس في بلده ويغادر فورا إلى بلد آخر ليستفيد من خبراته

إذا تطبق القرار وقتا أحااااا عنجد — JANA❤جنى (@Jojo_Syr94) September 21, 2021

وبررت المنشورات هذا القرار المزعوم بحاجة سوريا إلى خريجي الجامعات، ويأتي ظهورها فيما تطرّق مسؤولون في الآونة الأخيرة إلى قضيّة الهجرة، ولاسيما هجرة الشباب.

ونفى مصدر في وزارة التعليم العالي لوكالة "فرانس برس" في دمشق صحة هذه المنشورات.