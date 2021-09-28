نوال الزغبي وآخرون يشعلون مواقع التواصل... "هذا ما سيحدث إذا طار تحقيق مرفأ بيروت"

شاركت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، في حملة لدعم التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت بعد تعليق التحقيق للمرة الثانية.

ونشرت نوال الزغبي مقطع فيديو ظهرت فيه مع مجموعة من الإعلاميين والناشطين اللبنانيين للمطالبة بالعدالة لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت.

وقالت على الفيديو: "إذا طار التحقيق بينتهي الأمل بانّو تكفّي الحياة بهالبلد. بينتهي ماضيه وحاضره ومستقبله وثقاقته وفنه".

إذا طار التحقيق بينتهي الأمل بانّو تكفّي الحياة بهالبلد. بينتهي ماضيه وحاضره ومستقبله وثقاقته وفنه. pic.twitter.com/3Q7TRTWHDW — Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) September 28, 2021

وكان المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، علّق أمس الاثنين، تحقيقاته وكل الإجراءات المتعلقة بانفجار مرفأ بيروت، بانتظار أن تبت محكمة الاستئناف في بيروت بقبول أو رفض دعوى الرد التي تقدم بها النائب نهاد المشنوق لمحكمة الاستئناف بطلب رد القاضي عن الملف.

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم أهالي ضحايا مرفأ بيروت إبراهيم حطيط، لـ"سبوتنيك": "الذي حدث اليوم متوقع بالسياق الذي نتابعه بوجود المنظومة الفاسدة المتضامنة مع بعضها لمنعنا من الوصول إلى الحقيقة والعدالة وبالتالي ذاهبون باتجاه محكمة الاستئناف لنرى ردها، ونتمنى أن تعدل بحقنا وأن ترد الطلب لكي يستمر القاضي بيطار بالتحقيق لنصل إلى نتائج".

وأشار إلى أن "ما حدث اليوم لاقى استياء من قبل الأهالي، وبكل الأحوال لدينا اعتصام يوم الأربعاء المقبل أمام العدلية، ومن الممكن أن يكبر ويذهب باتجاهات تصعيدية.

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