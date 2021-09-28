السعودية تدعو المجتمع الدولي لمواجهة "الاختراقات والتجاوزات" الإيرانية

دعا وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي للقيام بدوره تجاه "الاختراقات والتجاوزات" الإيرانية للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المرتبطة بالاتفاق النووي.

وأضاف الوزير خلال كلمة افتراضية في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بمناسبة اليوم العالمي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية، أن إيران تواصل وتصعيد أنشطتها النووية، وتمارس أنشطة بحث وتطوير تتعارض مع ما تعلنه طهران نفسها حول سلمية ‏برنامجها النووي.

وأكد دعم المملكة للجهود الدولية الرامية إلى ضمان عدم امتلاك إيران للسلاح النووي، سواء على المدى القريب أ‏و البعيد، وكذلك منعها من امتلاك القدرة على تحويل الاستخدام السلمي للطاقة النووية إلى الأغراض العسكرية.‏

يتبع...