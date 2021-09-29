صحيفة: دولة أوروبية تساعد ميقاتي على إدارة الحكومة اللبنانية

كشفت صحيفة لبنانية، اليوم الأربعاء، أن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي يتلقى دعما ومساعدة مباشرة من دولة أوروبية لإدارة حكومته.

وذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية نقلا عن مصادر خاصة أن "رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي يستخدم علاقته مع مسؤولين فرنسيين بارزين للطلب من بعض القوى الممثلة في مجلس الوزراء بعدم الضغط على وزرائها لمنع عرقلة عمل الحكومة".

وأضافت المصادر أن "هذا الأمر متعلق بخوف ميقاتي من ازدياد طلبات عدم الضغط مع اقتراب الانتخابات النيابية المقبلة، لافتا إلى أنه يبدو أن الضغوط الفرنسية أفلحت حتى الآن مع تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي".

يذكر أن ميقاتي شكل حكومته، في وقت سابق هذا الشهر، بعد عام من الجمود السياسي الذي أدى إلى تفاقم الانهيار الاقتصادي في البلاد.