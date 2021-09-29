السودان: مواصلة بناء سد النهضة دون اتفاق قانوني ملزم يشكل تهديدا مباشرا لنا

قال وزير الموارد المائية والري السوداني، ياسر عباس، إن استمرار عمليات بناء سد النهضة الإثيوبي في ظل عدم التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد، يشكل تهديدا مباشرا للسودان.

وأشار عباس إلى أن بلاده متمسكة بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، لضمان تبادل البيانات والمعلومات التي تؤمن سلامة سد الروصيرص، وحياة الملايين على ضفاف النيل الأزرق، حسبما نقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا"

وأكد الوزير السوداني أن "تواصل عمليات بناء سد النهضة في ظل عدم وجود اتفاق قانوني ملزم يشكل تهديدًا مباشرًا للسودان".

وبدأت إثيوبيا في إنشاء سد النهضة في 2011، بهدف توليد الكهرباء؛ ورغم توقيع إعلان للمبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015، الذي ينص على التزام الدول الثلاث بالتوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل السد عبر الحوار، إلا أن المفاوضات لم تنجح في التوصل لهذا الاتفاق.