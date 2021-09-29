البرهان يشارك في جنازة ضحايا المخابرات العامة ويتعهد بدعم الجهاز

شارك الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، في السودان، في صلاة الجنازة على عدد من أعضاء جهاز المخابرات العامة، قتلوا في مواجهة مع خلية إرهابية.

ونشر الحساب الرسمي للمجلس الانتقالي على فيسبوك صورا من الجنازة، ويظهر فيها البرهان إلى جانب عدد من أعضاء المجلس، مساء أمس أثناء صلاة الجنازة.

ومساء أمس، أعلن المكتب الإعلامي لجهاز المخابرات العامة السودانية مقتل "ثلاثة من ضباط الصف وضابطين اثنين قتلا وأصيب ضابط بجروح، في عملية نفذها الجهاز، صباح اليوم الثلاثاء، للقبض على مجموعة تتبع تنظيم "داعش" في أحياء جبرة مربعي 18 و14، والأزهري مربع 14.

وأوضح الجهاز عبر "فيسبوك" أن العملية التي نفذتها قوة منه مختصة بتنفيذ المداهمة للمواقع التي يختبئ فيها الإرهابيون، "أسفرت عن القبض على 11 من الإرهابيين الأجانب من جنسيات مختلفة".

وأضاف أن المجموعة الإرهابية في جبرة أطلقت النار على القوة المنفذة، ما أدى إلى مقتل خمسة منها، قبل أن يلوذ أفراد المجموعة المكونة من 4 إرهابيين أجانب بالفرار، وأشار الجهاز إلى أن مطاردة الفارين ما زالت مستمرة.

وأعرب المجلس الانتقالي في السودان بحسب بيان "عن بالغ تعازيه للشعب السوداني، في هذا المصاب الجلل"، مشددا على أن "محاولات الغدر والنيل من أجهزة حفظ الأمن والاستقرار لن تثنينا عن إنجاز مهامنا الوطنية وستزيدنا عزيمة وإصرار في المضي قدماَ نحو المحافظة علي سيادة البلاد وصون استقرارها".

وأكد بيان المجلس أن "مثل هذه الأحداث لن تثني جهاز المخابرات العامة من آداء واجبه المقدس والعمل بمهنية واحترافية للتصدي لكل ما من شأنه استهداف البلاد في أمنها واستقرارها والوقوف بصلابة في مواجهة المهددات الخارجية والأنشطة الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار البلاد".

وأشار البيان إلى أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي تعهد بتقديم كل الدعم والإسناد للجهاز حتي يؤدي واجبه على أكمل وجه في هذه المرحلة التي تواجه فيها للبلاد الكثير من التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية.

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