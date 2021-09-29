من هي نجلاء بودن أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة التونسية في التاريخ

أعلن الرئيس تونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، تكليف نجلاء بودن بتشكيل الحكومة الجديدة، لتكون بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب الرفيع في تاريخ تونس الحديث.

وأكدت الرئاسة التونسية أن قرار سعيد جاء "وفقاً للأمر الرئاسي 117 لسنة 2021 والمؤرخ في 22 سبتمبر 2021، والمتعلق بالتدابير الاستثنائية"، لكن يسأل الجميع عن المرأة التي دخلت التاريخ كأول سيدة تتولى منصب رئاسة الحكومة.

بحسب مواقع تونسية، فنجلاء بودن حرم رمضان، من مواليد 1958 أصيلة ولاية القيروان، وأنها أستاذة تعليم عالي في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس، ومختصّة في علوم الجيولوجيا.

وشغلت نجلاء عدة مناصب في وزارة التعليم، منها تعيينها بمنصب مكلفة بمهمة في ديوان وزير التعليم العالي الأسبق شهاب بودن في حكومة الحبيب الصيد سنة 2015.

وحاليا تتولى منصب مكلفة بتنفيذ برامج البنك الدولي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتم تكليفها إثر الثورة، في 2011، بمنصب مديرة عامة مكلفة بالجودة في الوزارة ذاتها، وسبق لها وشغلت منصب رئيسة وحدة تصرف حسب الأهداف في نفس الوزارة.