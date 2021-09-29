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    الطائرة المسيرة التركية بيرقدار تي بي 2

    وكالات: تصاعد التوتر المغربي الجزائري بعد حصول الرباط على مقاتلات "بيرقدار" التركية

    © AFP 2021 / BIROL BEBEK
    العالم العربي
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    تصاعدت وتيرة التوتر الجزائري المغربي في الأسابيع الأخيرة، حيث قطعت الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، لكن فتيل الأزمة اشتعل من جديد، بعد شراء الرباط طائرات قتالية جديدة بدون طيار من شركة تركية خاصة، بحسب بعض المصادر الإعلامية.

    وأكدت مصادر إعلامية حصول المغرب على 13 طائرة عسكرية بدون طيار تركية الصنع من طراز "بيرقدار تي بي 2" (Bayraktar TB2)، وبحسب معلومات نشرتها صفحة غير رسمية تابعة للقوات المسلحة المغربية على "فيسبوك"، تناقلتها مصادر إعلامية محلية مختلفة.

    رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، الفريق السعيد شنقريحة
    © Photo / Sputnik via le Ministère Algérien de la Défense Nationale
    رئيس الأركان الجزائري يتهم المغرب بـ"التمادي في المؤامرات وتجنيد خونة"
    المغرب تستعد "لأي خطر جديد"

    ونوهت المصادر، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار "تحديث ترسانة القوات المسلحة المغربية من أجل الاستعداد لأي خطر وأعمال عدائية جديدة".

    وبحسب موقع "middleeasteye"، أرسل المغرب مجموعة عسكريين للتدريب في تركيا، قبل أسابيع، على خلفية توقيع عقد مع شركة "بايكار" التركية الخاصة، مقابل مبلغ 70 مليون دولار، بحسب وسائل الإعلام.

    الجزائر تقوم بخطوة موازية

    تشير المصادر إلى أن الجزائر، التي تملك 6 أنواع من الطائرات بدون طيار ضمن ترسانتها، منها 4 مقاتلات هجومية، قامت بخطوة موازية هي الأخرى، حيث طلبت 24 طائرة بدون طيار من طراز "WingLoong II" من شركة "AVIC" الصينية، بحسب "menadefense".

    العلاقات تتخذ منعطفا جديدا

    وبدوره، أدى تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل، بعد اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية، إلى تصعيد التوتر مع الجانب الجزائري.

    الجزائر، 21 أبريل 2020
    © REUTERS / RAMZI BOUDINA
    مصدر مغربي: لدينا 4 إجراءات في حال عدم تجديد اتفاقية نقل الغاز الجزائري إلى إسبانيا

    واتخذت هذه العلاقات منعطفا جديدا، يوم الأربعاء الماضي، عندما أعلنت الجزائر إغلاق مجالها الجوي أمام حركة الملاحة الجوية التجارية والعسكرية المغربية.

    كما أعلنت الجزائر عزمها عدم تجديد رخصة تشغيل خط أنابيب الغاز المغربي الأوربي، الأمر الذي قد يحرم المغرب من جزء من إمداداته من الغازK حيث أعربت بعض المصادر عن قلقها من تأثر قطاع الكهرباء والطاقة في البلاد.

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