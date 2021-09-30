السودان يرحب بزيارة رئيس مجموعة البنك الدولي إلى الخرطوم

رحبت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الخميس،بزيارة رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس إلى الخرطوم.

موسكو - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان، اليوم الخميس: "تود وزارة خارجية جمهورية السودان أن تعلن عن ترحيبها الحار بالزيارة التاريخية لصاحب المعالي السيد ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي والوفد المرافق لمعاليه للسودان ، وذلك نظراً لما تكتسيه هذه الزيارة من أهمية سياسية ودبلوماسية واقتصادية معتبرة.

ولفت البيان إلى أن، "هذه الزيارة هي في الواقع، أول زيارة للسودان من قيادي بهذا المستوى بالبنك الدولي منذ زيارة الرئيس الأسبق للبنك، السيد جوزيف مكنمارا في أوائل سبعينيات القرن الماضي".

وأضاف البيان: "ولا شك في أن هذه الزيارة لرئيس البنك الدولي لبلادنا، تؤكد التزام هذه المؤسسة بمساعدة حكومة السودان على التغلب على تحديات البناء وإعادة الإعمار والتنمية في البلاد، وصولاً إلى قيام عملية تحوّل ديمقراطي سلمي ومستدام".

وتابع البيان إن "الزيارة تأتي أيضاً اعترافاً وتشجيعاً وتنويهاً بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة التي تبنتها حكومة الفترة الانتقالية، وما أفضت إليها من نتائج ايجابية تمثلت بصفة خاصة في وصول السودان إلى نقطة الصفر في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، الأمر الذي مكنه بمساعدة وحسن تجاوب الشركاء، من الحصول على إلغاء نسبة معتبرة من ديونه الخارجية التي تقدر بنحو خمسين مليار دولار أمريكي".

وأكد البيان: "إننا لعلى ثقة في أن هذه الزيارة للسيد رئيس البنك الدولي للخرطوم ، ولقاءاته مع كبار المسؤولين السودانيين، ستتيح لمعاليه الفرصة للتعرف عن كثب على جملة الفرص الواعدة التي يذخر بها السودان، وكذلك التحديات الجمة التي ظل يواجهها الاقتصاد السوداني ، بما يجعلنا أكثر تطلعاً لدور أكبر للبنك الدولي في دعم التنمية والإعمار في البلاد دعماً حقيقياً.

هذا ووصل رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس إلى الخرطوم، مساء الأربعاء، في زيارة تستغرق يومين، والتي تعتبر أول زيارة لـ"مالباس" إلى السودان وأول زيارة لرئيس مجموعة البنك الدولي للبلاد منذ عقود.

للاطلاع على المزيد من أخبار العالم عبر سبوتنيك.