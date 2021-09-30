مقتل 17 مسلحا من طالبان و4 من داعش في اشتباكات جنوبي أفغانستان

أفاد مصدر في ولاية قندهار الأفغانية مقتل 17 مسلحا من حركة طالبان (المحظورة في روسيا)، و4 من تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا)، في اشتباكات اليوم الخميس جنوب أفغانستان.

كابول- سبوتنيك. وقال المصدر في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن اشتباكات اندلعت اليوم الخميس، بين مسلحين تابعين لحركة طالبان وتنظيم "داعش" في منطقة أرغنداب ولاية زابل.

© Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation لافروف: روسيا تدعم عزم حركة طالبان مواجهة تنظيم داعش في أفغانستان

وأشار المصدر إلى أن مسلحي داعش نصبوا فخا لعناصر من طالبان، ما أسفر عن مقتل 17 من مقاتلي طالبان و4 من مقاتلي داعش.

ولفت المصدر إلى أن مسلحي داعش في أفغانستان مجهزون بأسلحة خفيفة وثقيلة، ويقومون بعدد من الهجمات والاشتباكات بهدف الاستيلاء على أراضي الأفغانية بالإضافة إلى هجمات التخفي، حسب قوله.

ولم تعلق طالبان على الحادث حتى الآن.

وسيطرت حركة "طالبان" على معظم أراضي أفغانستان، إثر سقوط المدن تباعا بيدها خلال أيام وسيطرتها على جميع المعابر الحدودية ومن ثم دخولها قصر الرئاسة- بعد فرار الرئيس أشرف غني إلى الإمارات- والعديد من المواقع الحكومية في العاصمة كابول، يوم 15 آب/أغسطس الماضي.

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