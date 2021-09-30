الرئيس العراقي يؤكد ضرورة الوقوف أمام من يسعى إلى حرف الانتخابات عن مسارها

أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الخميس، على ضرورة أن تكون الانتخابات المقبلة "نزيهة ومعبرة عن إرادة الشعب"، مشيرا إلى أن قانون الانتخابات الجديد أكثر إنصافا من السابق.

وأرجع صالح، في مقابلة مع " قناة العربية "، فقدان الثقة بعمليات الاقتراع إلى مشكلات الانتخابات السابقة، مؤكدا على ضرورة الوقوف أمام من يسعى إلى حرف الانتخابات عن مسارها.

وطالب مقاطعي الانتخابات بالتراجع عن قرارهم، مؤكدا أن الانتخابات لن تحل جميع مشاكل العراق ولكن ليس هناك بديل أفضل.

وأكد أن "المرحلة المقبلة ستشهد تعديلات دستورية توافق عليها معظم السياسيين"، موضحاً أن "الخلل في منظومة الحكم يحرم العراقيين من حقهم في حياة حرة وكريمة".

وكان مكتب المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني، أصدر أمس الأربعاء، بيانًا حول المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة في العراق. وجاء في نص البيان إجابة عن معظم الأسئلة المتكررة حول المشاركة في الانتخابات النيابية العراقية المزمع إجراؤها الشهر المقبل.

وقال البيان إن "المرجعية الدينية العليا تشجع الجميع على المشاركة الواعية والمسؤولة في الانتخابات القادمة، فإنها وإن كانت لا تخلو من بعض النواقص، ولكنها تبقى هي الطريق الأسلم للعبور بالبلد الى مستقبل يرجى أن يكون أفضل مما مضى، وبها يتفادى خطر الوقوع في مهاوي الفوضى والانسداد السياسي.

ويتجه العراقيون إلى صناديق الاقتراع في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مبكرة، بعدما قررت الحكومة العراقية، تأجيلها لتجرى هذا الشهر بدلا من يونيو/ حزيران الماضي، بناء على اقتراح مفوضية الانتخابات.

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