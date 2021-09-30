نائب لبناني: زيارة الوفد الأردني إلى لبنان يعزز التوجه نحو الانفتاح أكثر 

اعتبر النائب في البرلمان اللبناني ياسين جابر، اليوم الخميس، أن زيارة رئيس الوزراء الأردني إلى لبنان ترتدي أهمية بالوقت الحاضر، نظراً لأن الأردن يشكل نقطة محورية من أجل أن يستطيع لبنان تعزيز طاقته الكهربائية، وأيضاً من خلال فتح المعابر لإمكانية التصدير من لبنان عبر سوريا والأردن.

وقال جابر في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك" إن "علاقات لبنان والأردن جيدة، والزيارات متبادلة وسبق أن قامت نائبة رئيس الحكومة بزيارة إلى عمان والتقت العاهل الأردني".

وأضاف جابر قائلا: "هناك مستجد في الفترة الأخيرة يحرك العلاقات أكثر لأنه لا يمكن للبنان الوصول إلى الأردن دون أن يمر في سوريا، وكان في السابق حديث خلال الزيارات المتبادلة عن موضوع استجرار لبنان طاقة كهربائية من الأردن لأنه نجح عبر السنوات الماضية في أن يعزز قدرته على الإنتاج أكثر من احتياجاته، وكان بإمكانه تأمين قسم من احتياجات لبنان ولكن سيمر بسوريا، اليوم بجو الانفتاح الحاصل مؤخراً وخلال زيارة العاهل الأردني للولايات المتحدة استطاع أن يشرح وجهة النظر التي تقتضي أن تعود المنطقة إلى الانفتاح على بعضها".

وأوضح جابر أنه "من أكثر الأمور التي سببت الأذية للبنان خلال العشر سنوات الماضية هي أحداث سوريا وعدم إمكانية لبنان أن يصدر عبر سوريا كما كان يحصل سابقاً".

وكان رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة استهل زيارته الرسمية إلى لبنان، على رأس وفد وزاري، بلقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الحكومي ورئيس مجلس النواب نبيه بري بمقره في عين التينة ببيروت.