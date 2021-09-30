مصر: أمن السودان جزء لا يتجزأ من استقرار شرق أفريقيا

شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري على أن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار منطقة شرق أفريقيا.

جاءت تصريحات شكري، اليوم الخميس، خلال اجتماع رفيع المستوى حول السودان على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية.

وقال السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم الوزارة إن شكري أعرب عن التزام القاهرة الراسخ بمواصلة دعم الأشقاء في السودان.

كما أعرب شكري عن ثقة بلاده في استمرار تبني كافة الأطراف السودانية للنهج المسؤول الذي يتبعونه لتجاوز كافة العقبات السياسية من خلال الحوار.

وحث شكري كل الشركاء الدوليين على تقديم الدعم والمساندة للسودان في جهوده التي تهدف للتغلب على جميع التحديات التي تواجه البلاد خلال المرحلة الانتقالية الحالية التي تشهدها.