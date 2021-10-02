سوريا تعرض نسخة طبق الأصل عن أبجدية أوغاريت في "إكسبو دبي"... فيديو

تحت شعار "معا المستقبل لنا" تشارك سوريا في معرض "إكسبو 2020 دبي" لتعكس صورة التاريخ والثقافة والفنون والاقتصاد السوري حيث يتم التركيز فيها بشكل أساسي على تقديم سورية كعنصر فاعل ومؤثر في تاريخ وثقافة وفنون واقتصاد العالم .

ويعرض الجناح السوري نسخة طبق الأصل عن أبجدية أوغاريت.

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تهدف المشاركة إلى مد جسور من التعاون المثمر مع الجهات المشاركة والزائرة لهذا المعرض العالمي المهم، خاصة أنه سيجمع 192 بلداً للعمل من أجل مستقبل أفضل.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد سامر الخليل في كلمة له خلال افتتاحه الجناح "إن الجناح السوري يصحب زواره في رحلة لاكتشاف عراقة الماضي وتاريخ بلدنا وحضاراتها المتنوعة على مر السنين وليس ذلك فحسب بل للترحيب بالأفكار الجديدة من أجل إعادة ابتكار عالمنا في ظل اتخاذ الضوء مصدراً للتقدم والإلهام والحركة والمعرفة والإبداع"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".

هذاا وانطلق معرض "إكسبو 2020 دبي" في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري ويستمر حتى 31 مارس/ آذار 2022، ويشهد على تجارب تقنية وابتكارات رائعة في مختلف المجالات خاصة التقنية ومجالات الطيران والفضاء.

ويستقطب معرض "إكسبو-2020" نحو 25 مليون سائح، وفق ما يقوله منظموه. وقد منحت حكومة الإمارات هذا الحدث، الذي تقدر كلفته بنحو 9.5 مليار دولار، اهتماماً استثنائيا.

يذكر أن معرض "إكسبو" هو تظاهرة عالمية كبرى، يتم تنظيمه كل خمس سنوات في إحدى مدن العالم منذ القرن التاسع عشر.