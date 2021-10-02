السيسي للقضاة: لا أتدخل أبدا في أعمال القضاء المصري ولن تسمحوا لي بهذا

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أنه لا يتدخل أبدا في أعمال القضاء المصري، وأن القضاء لن يسمحوا له بهذا من الأساس.

وقال في كلمة له أثناء حضوره الاحتفال بيوم القضاء المصري إن كان له الشرف أن يكون شقيقه من ضمن أعضاء القضاء، والذي تعلم منه الدور والمكانة والمسار التي تتطلبها العدالة في مصر.

وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن عدم تدخله في أعمال القضاء المصري "قاعدة ذهبية" لا يستطيع أن يحيد عنها.

وقال في كلمته لرجال السلك القضائي الحاضرين الاحتفالية: "لن تسمحوا لي أساسا أنني أتدخل، وأنا أحترم هذا، وأنتم تتحملوا المسؤولية في إصدار أحكامكم، ومصر دولة القانون العزيزة بقضائها، وكل الاحترام والتقدير لكم".

🔴 #عاجل | شاهد.. الرئيس السيسي لقضاة مصر: لا أتدخل أبداً في عمل القضاء وانتم مش هتسمحولي اتدخل" 🇪🇬#TeNTV pic.twitter.com/Ur2VBUoeK3 — TeN TV (@TeNTVEG) October 2, 2021

كما أشاد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في كلمته بالمستشار عدلي منصور، مؤكدا أنه "قاد الدولة في وقت من أصعب الأوقات".

وشهدت احتفالية يوم القضاء المصري، تكريم السيسي لأسرة النائب العام الراحل، هشام بركات، بمنحهم وشاح النيل.

كما حصل الرئيس المصري في احتفالية يوم القضاء المصري على درع القضاء.

🔴 #عاجل | شاهد.. وزير العدل يقدم درع القضاء للرئيس السيسي في إحتفالية يوم القضاء المصري🇪🇬#TeNTV pic.twitter.com/5RZw84CF7O — TeN TV (@TeNTVEG) October 2, 2021

​يشار إلى أن النائب العام المصري الراحل، هشام بركات، استهدف باستخدام سيارة مفخخة لدى خروجه من مسكنه بضاحية مصر الجديدة، ويعد أكبر مسؤول مصري يقتل على يد المتشددين منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان عام 2013، عقب مظاهرات شعبية واسعة.

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