إعصار "شاهين" المدمر يصل إلى سلطنة عمان... وهذا تأثيره على السعودية والإمارات

قررت سلطنة عمان، إجازة الموظفين يومي الأحد والاثنين المقبلين، نظرا للحالة الجوية غير المستقرة التي تشهدها البلاد، والمتمثلة بالإعصار المداري "شاهين".

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن الإجازة ستكون لوحدات الجهاز الإداري للدولة والأشخاص الاعتبارية الأخرى والعاملين في منشآت القطاع الخاص عدا محافظتي ظفار والوسطى.

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الأحد والإثنين 3 و4 أكتوبر الحالي إجازة رسمية للموظفين في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتباريين الآخرين والعاملين في منشآت القطاع الخاص عدا محافظتي ظفار والوسطى نظرًا للأنواء المناخية الاستثنائية التي تشهدها السلطنة. #العمانية — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) October 2, 2021

​من جهته، أكد المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أن العاصفة المدارية "شاهين" تعمقت وتحولت إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى، في منطقة شمال بحر العرب، حيث تراوحت سرعة الرياح حول مركزه بين 120 و150 كيلومتر في الساعة، مضيفا أن موقع مركز "شاهين" يبعد 440 كيلومترا عن مدينة الفجيرة.

من جانبه، نفى المركز الوطني للأرصاد في السعودية وجود أي مباشر لإعصار شاهين على المملكة، متوقعة انخفاض جوي الاثنين المقبل وهطول أمطار تستمر لعدة أيام على الأجزاء الجنوبية لمنطقتي الشرقية والرياض، على أن تمتد إلى مناطق نجران وعسير وجازان والباحة ومكة المكرمة.

​وكانت المديرية العامة للأرصاد الجوية العمانية أعلنت تحول العاصفة المدارية ‎"شاهين"، التي تضرب سواحل البلاد إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى، فيما أهابت هيئة الطيران المدني بالجميع ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، كما تهيب بعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة".

وبحسب آخر المعطيات، فإن المسارات المختلفة المتوقعة تجمع على أن يضرب الإعصار بشكل مباشر السواحل الشرقية لسلطنة عُمان، ومن ثم الداخل العُماني، قبل أن تتأثر أجزاء واسعة من الإمارات بأمطار رعدية غزيرة، ورياح عاتية، ليواصل الإعصار مسيره ليؤثر على مناطق شرق السعودية والربع الخالي بأمطار غزيرة ورياح قوية.