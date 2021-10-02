ضباط بالشرطة الإسرائيلية يتلقون "علقة ساخنة" في كفر قاسم... فيديو

تلقى عدد من ضباط الشرطة الإسرائيلية "علقة ساخنة" في بلدة كفر قاسم داخل الخط الأخضر شمال إسرائيل، بعد مواجهات مع عناصر أمنية من فلسطيني الداخل (عرب 48).

واندلعت المواجهات عندما حاولت قوة من الشرطة اقتحام مبنى بلدية كفر قاسم، وهو ما رفضته قوة أمنية محلية مسؤولة من قبل البلدية عن التصدي للعنف في المدينة وتنفيذ دوريات أمنية.

ويظهر مقطع فيديو نشرته قناة "كان" الرسمية عبر حسابها على تويتر، ضابط إسرائيلي وهو يستخدم صاعقا كهربائيا في محاولة لشل حركة شاب فلسطيني من سكان المدينة.

وردا على ذلك، باغت الشاب الضابط بمجموعة من اللكمات، التي أسقطته أرضا، قبل أن يتسع الاشتباك بالأيدي ليشمل عناصر أخرى.

שני שוטרים ומתנדב נפצעו בפעילות של המשטרה בלילה שבין חמישי לשישי בכפר קאסם. שני חשודים נעצרו לאחר שבמקום התפתח עימות בו תקפו עשרות מעורבים את השוטרים. המשטרה פתחה בחקירה וצפויים מעצרים נוספים | תיעוד האירוע@ittaishick (צילום: חדשות בזמן) pic.twitter.com/Fp5xJM8HGV — כאן חדשות (@kann_news) October 2, 2021

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن 3 ضباط من الشرطة أصيبوا بجروح في تلك المواجهات، التي انتهت باعتقال 4 فلسطينيين.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية فإن الفلسطينيين الذين اشتبكوا مع الشرطة الإسرائيلية يتبعون "قوى الأمن الداخلي للمدينة التابعة للحركة الإسلامية والمسؤولة عن الأمن الداخلي في المنطقة".

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