الرئيس العراقي يعلق على الحوار الإيراني السعودي

علق الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم السبت، على الحوار الإيراني السعودي، داعيا العراق وإيران وتركيا وسوريا للتوصل إلى حل جذري لمشكلة المياه والحصص المائية بينهم.

القاهرة - سبوتنيك. وأوضح صالح، في تصريحات نقلتها رئاسة الجمهورية العراقية، أن "الحوار الإيراني السعودي حقق تقدما ليس بالقليل وهناك بعض التحديات ونأمل لانفراج كبير وحوار مستدام، العراق والمنطقة بحاجة إلى ذلك، فالسعودية وإيران دولتان كبيرتين في المنطقة".

وتابع صالح ، "علاقة العراق مع عمقه العربي مهمة جدا وتطورت إلى حد كبير"، مؤكدا أن "العلاقة التي تجمع العراق بالسعودية علاقة مهمة، ومشددا على أن الأمن القومي العربي لن يستتب بدون عراق قوي".

وتطرق الرئيس لمشكلة المياه في المنطقة، موضحا "العراق وإيران وتركيا وسوريا بحاجة إلى حل جذري لمشكلة المياه والحصص المائية".

من جانب آخر، تحدث الرئيس عن الانتخابات البرلمانية المنتظرة في العراق، مشددا على ضرورة تشكيل حكومة ما بعد الانتخابات بأسرع وقت، وعدم تكرار التجارب السابقة.

وبين أن "الوضع الحالي لا يتحمل التأخير في تشكيل الحكومة الجديدة المقبلة (ما بعد الانتخابات)، ويجب الإسراع في تشكيلها وعدم تكرار التجارب السابقة، فالعراقيون يتطلعون إلى العمل وبحدية وسرعة من أجل تلافي المشاكل".

كما تحدث صالح عن التطورات الجارية في أفغانستان، مشددا على أن، "ما جرى في أفغانستان من انهيار سريع لمنظومة الدولة رغم الإمكانيات الضخمة العسكرية للجيش الأفغاني أمام مجموعات مسلحة، هو بسبب الفساد الذي ينخر في الوضع الأفغاني ولم يبق أي شرعية الدولة الأفغانية".