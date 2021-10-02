السعودية تلزم جميع مع على أراضيها بإجراء يطبق الأسبوع المقبل

أعلنت المملكة العربية السعودية اشتراط التحصين لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت الحكومية والخاصة والتعليمية واستخدام وسائل النقل العام، بداية من 10 أكتوبر.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن وزارة الداخلية أنه لغرض الحفاظ على صحة وسلامة الجميع الموجودين في المملكة (مواطنين ومقيمين)، فقد تقرر اشتراط التحصين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة ابتداءً من الساعة السادسة من صباح 10 أكتوبر 2021 لدخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي أو سياحي.

وأكدت الوزارة أنه يعتبر من التاريخ نفسه التحصين بجرعتين ضد فيروس كورونا شرطا أساسيا لدخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية.

وأشارت وزارة الداخلية السعودية إلى أن التحصين سيكون شرطا، كذلك، لدخول أي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة.

ومن التاريخ ذاته، 10 أكتوبر، سيمنع غير المحصنين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة في المملكة، من ركوب الطائرات ووسائل النقل العام.

وأكد الداخلية السعودية أن هناك فئات مستثناه من القرار، وأ:دت على أن "الفئات المستثناة من أخذ اللقاح، وفق ما يظهر في تطبيق توكلنا".

ولفت المصدر إلى "ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة وعدم التهاون في ذلك".

وشدد الوزارة على أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة، بحسب تطورات الوضع الوبائي في البلاد.

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