وزير السياحة الإسرائيلي يتوجه غدا إلى دبي لحضور افتتاح جناح بلاده في معرض "إكسبو 2020"

يتوجه وزير السياحة الإسرائيلي، يوئيل رازفوزوف، غدا الاثنين، إلى الإمارات العربية المتحدة لافتتاح الجناح الإسرائيلي في معرض إكسبو المقام في دبي.

القاهرة - سبوتنيك. ذكر مكتب وزير السياحة الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن رازفوزوف "سيتوجه غدًا الاثنين إلى دبي لتمثيل الحكومة الإسرائيلية في حفل افتتاح الجناح الإسرائيلي في معرض إكسبو 2020".

ويحتفي الجناح الإسرائيلي في المعرض العالمي بتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة، الذي تم التوقيع عليه العام الماضي، ضمن مشروع عنوانه "نحو الغد".

ويتخذ جناح إسرائيل في "إكسبو 2020 دبي" شكل الكثبان الرملية وشوارع الشرق الأوسط المظللة، ويمتد على مساحة 1550 متراً مربعاً، مما يوفر مساحة مفتوحة كبيرة للزوار للتجمع والمناقشة.

ويعد "إكسبو 2020 دبي" هو أول إكسبو دولي يُقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا منذ انطلاقه لأول مرة قبل نحو 170 عاما، وستكون إمارة دبي أول مدينة عربية تستضيف هذا الحدث الدولي.

ويقام "إكسبو 2020 دبي" في الفترة من 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 إلى 31 مارس/ آذار 2022، بمشاركة 192 دولة.