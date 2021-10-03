وزير النفط العراقي: سعر 100 دولار للبرميل لن يكون مستداما لأسواق النفط

تطرّق وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، اليوم الأحد، إلى الحديث عن أسواق النفط الحالية، مؤكدا أن سعر الذهب الأسود المرتفع لن يدوم.

وقال عبد الجبار في تصريح لقناة "سكاي نيوز": "سعر 100 دولار للبرميل لن يكون مستداما لأسواق النفط".

وزير النفط العراقي لسكاي نيوز عربية: سعر 100 دولار للبرميل لن يكون مستداما لأسواق النفط — سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) October 3, 2021

كما ترأس وزير النفط العراقي اجتماعاً لمتابعة خطط تنفيذ مشروع مصفى كربلاء النفطي وسير الأعمال الجارية من قبل ائتلاف الشركات الكورية.

وشدد وزير النفط على أهمية الإسراع في تنفيذ الأعمال المكملة للمشروع وفق خطط الوزارة، وتعويض فترة التوقفات الإجبارية، بسبب تداعيات "كوفيد 19"، وتذليل جميع المعوقات الفنية والادارية، وصولاً للمواعيد المقررة.

هذا وقد حضر الاجتماع وكيل الوزارة لشؤون التوزيع حامد يونس ومدير عام شركة مصافي الوسط ومدير عام الدائرة الفنية وعدد من المسؤولين في الإدارة المشتركة للمشروع.