وزير أردني يكشف موعد إطلاق سراح المدانين في "إطالة اللسان"

كشف وزير أردني، اليوم الاثنين، عن موعد الانتهاء من إجراءات العفو الخاص عن المدانين بقضايا "إطالة اللسان".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة، لقناة "المملكة".

وقال الخرابشة إن التوجيه الملكي بالعفو عن المدانين في قضايا إطالة اللسان "قيد التنفيذ"، موضحا أن جميع الإجراءات المتعلقة بها ستكتمل قبل نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأوضح أنه "تم حصر أعداد متواضعة من المشمولين بالعفو الخاص"، فيما تدرس اللجنة المشكلة بناء على الأمر الملكي الملفات بعناية لتنسجم مع أحكام القانون، وفق قوله.

وشدد الوزير الأردني على أن العفو الملكي الخاص بقضايا إطالة اللسان يهدف إلى إغلاق تلك الملفات المتعلقة بأشخاص صدرت ضدهم أحكام قضائية قطعية وفق قانون العقوبات.

حصر أعداد متواضعة حتى الآن من المشمولين بالعفو الخاص وكافة الإجراءات المتعلقة بالعفو ستكتمل قبل نهاية الشهر الحالي | وزير الدولة للشؤون القانونية، محمود الخرابشة@moh_alkhamaiseh#الأردن #صباح_المملكة #هنا_المملكة pic.twitter.com/D3dD2mDx5A — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) October 4, 2021

وكان وزير العدل الأردني أحمد الزيادات كشف، أمس الأحد، أن الوزارة طلبت ملفات هذه القضايا من المحاكم ودوائر النيابة العامة لدراستها.

وقال إن الخطوة القادمة بعد ذلك، هي "التوجه لمجلس الوزراء بأسماء الأشخاص المشمولين بالمكرمة على دفعات".

وأوضح أن الجرائم المشمولة بالعفو هي المرتبكة بحق الملك وأفراد عائلته.

وكان عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني وجّه، أمس الأول (السبت)، بالسير في إجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في القضايا المتعلقة بـ "إطالة اللسان".

وتنص المادة المادة 195 من قانون العقوبات بالحبس من سنة إلى 3 سنوات لكل من "ثبتت جرأته بإطالة اللسان على جلالة الملك".

وينطبق ذلك أيضا على ما يمس "ولي العهد أو أحد أوصياء العرش أو أحد أعضاء هيئة النيابة".

كما تقضي المادة 195 بالعقوبة ذاتها لكل من "أرسل رسالة خطية أو شفوية أو إلكترونية أو أي صورة أو رسم هزلي إلى الملك أو قام بوضع تلك الرسالة أو الصورة أو الرسم بشكل يؤدي إلى المس بكرامة جلالته أو يفيد بذلك وتطبق العقوبة ذاتها إذا حمل غيره على القيام بأي من تلك الأفعال".