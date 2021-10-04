إيران تكشف حقيقة إجراء محادثات مع السعودية

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن المحادثات مع المملكة العربية السعودية، متواصلة على أفضل وجه.

وقال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زاده، إن المفاوضات بين طهران والرياض مستمرة في بغداد وشملت قضايا إقليمية، بحسب وكالة أنباء "فارس".

وذكر المسؤول الإيراني في تصريحات صحفية أن أنه لا توجد شروط مسبقة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن هناك محالات لاستئناف العلاقات من خلال الاتفاق بين البلدين.

وكان الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، قد أكد أمس الأحد، إجراء الرياض محادثات مع طهران خلال الشهر الماضي، تزامنا مع استمرار المناقشات الرامية إلى تخفيف التوترات في ظل حكم الرئيس الإيراني المحافظ إبراهيم رئيسي.

وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في الرياض: "هذه المناقشات لا تزال في المرحلة الاستكشافية ونأمل أن تضع الأساس لمعالجة القضايا بين الجانبين"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

وقال وزير الخارجية السعودي أن "الجولة الرابعة من المحادثات جرت في 21 سبتمبر/ أيلول".

انخرطت إيران والمملكة العربية السعودية، في محادثات على أعلى مستوى منذ أبريل/ نيسان، بعد قطع العلاقات في عام 2016.

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