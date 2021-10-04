صندوق النقد يتوقع إجراء محادثات مع لبنان في الأيام المقبلة

توقع مسؤولون في صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، بدء محادثات فنية مع لبنان في الأيام المقبلة.

وبحسب تصريح صحفي لوكالة "رويترز" قالت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي حول إعلان لبنان في وقت سابق من اليوم، أنه استأنف التواصل مع الصندوق بغية الموافقة على برنامج للتعافي يمكنه من الاستفادة من الدعم الدولي.

وأضافت أن المباحثات ستدور حول "سياسات وإصلاحات من شأنها معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية في لبنان".

وفي وقت سابق من اليوم، استأنف لبنان "التواصل" مع صندوق النقد الدولي بهدف الاتفاق على برنامج للتعافي يمكن أن يستتبع دعما دوليا، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة للتعامل مع انهيار اقتصادي كبير.

وقالت وزارة المالية في بيان: إن "لبنان ملتزم أيضا بالكامل بعملية شفافة وعادلة لإعادة هيكلة الديون، ويرحب باهتمام حملة السندات بالمشاركة في العملية".

وأضافت أن "الحكومة تكرر التزامها بحل عادل وشامل لكل الدائنين وستجري مناقشات حسنة النية مع جميع دائنيها في أقرب فرصة ممكنة".

انهارت محادثات صندوق النقد العام الماضي بما يعود بشكل كبير إلى عدم تمكن النظام المصرفي والسياسيين في لبنان من الاتفاق مع الحكومة السابقة على حجم الخسائر في النظام المالي.