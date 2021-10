صندوق النقد يتوقع إجراء محادثات مع لبنان في الأيام المقبلة

وبحسب تصريح صحفي لوكالة "رويترز" قالت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي حول إعلان لبنان في وقت سابق من اليوم، أنه استأنف التواصل مع الصندوق بغية الموافقة على برنامج للتعافي يمكنه من الاستفادة من الدعم الدولي.

© Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation