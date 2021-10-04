تسجيل
19:18 GMT04 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    عاصمة الأردن عمان

    وزير أردني سابق يكشف أهمية الاتصال بين الأسد وعبد الله الثاني ويتوقع قمة قريبة

    © RIA Novosti . Oleg Lastochkin
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202110041050339288-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D9%88%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9/

    أكد رئيس الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة ومنسق عام مجموعة السلام العربية، الوزير الأسبق سمير الحباشنة، أن الاتصال الذي جرى بين العاهل الأردني والرئيس السوري، أمس، يأتي تتويجًا لجهود متسارعة في الفترة الأخيرة، تنم عن تقارب أردني سوري، وتوقع عقد قمة قريبة بين الملك عبد الله الثاني والرئيس السوري بشار الأسد.

    عمان - سبوتنيك. وقال الحباشنة، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، معلقًا على اتصال الرئيس السوري بالعاهل الأردني: "لا شك أن اتصال الأمس يمثل تتويجا لجهود متسارعة في الفترة الأخيرة"، لافتا إلى أن هذه الجهود عكست تقاربا أردنيا سوريا".

    استئناف العمل رسميا في معبر نصيب - جابر السوري الأردني
    © Sputnik . Firas Al-Ahmad
    بحضور روسي... استئناف العمل رسميا في معبر النصيب - جابر السوري الأردني... فيديو
    وأردف: "هذا ما أسميه تلاقي الإرادات والمصالح بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية".

    وتلقى العاهل الأردني، أمس الأحد، اتصالا هاتفيا من الرئيس السوري بشار الأسد، تناول العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها.

    ووفقاً للديوان الملكي الأردني، فقد أكد الملك عبد الله الثاني بن الحسين، خلال الاتصال، دعم المملكة لجهود الحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها ووحدة أراضيها وشعبها.

    وأكد الحباشنة أن "الملك عبد الله الثاني استطاع إحداث اختراق عندما نجح في إقناع الولايات المتحدة خلال زيارته الأخيرة باستثناء المملكة من قانون قيصر"، وذكّر الحباشنة بموقف العاهل الأردني الراحل الملك حسين عندما استطاع استثناء الأردن من حصار العراق.

    وعقدت في تموز/يوليو الماضي، قمة في واشنطن جمعت الرئيس الأمريكي جو بايدن والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي بات أول زعيم عربي يزور البيت الأبيض منذ تولي بايدن الرئاسة مطلع العام.

    كما أكد الحباشنة أن زيارة العاهل الأردني الأخيرة إلى روسيا كانت تصب في سياق جهود المملكة المتسارعة التي عكست تقاربا أردنيا سوريا.

    وتابع أنه وبعد استثناء الأردن من قانون قيصر، تسارعت الأحداث باتجاه تلاقي الإرادات والمصالح (الأردنية السورية).

    وعبر الحباشنة عن ثقته في أن زيارة العاهل الأردني الأخيرة إلى روسيا كانت تصب في سياق جهود المملكة المتسارعة التي عكست تقاربا أردنيا سوريا.

    وتابع أنه وبعد استثناء الأردن من قانون قيصر، تسارعت الأحداث باتجاه تلاقي الإرادات والمصالح [الأردنية السورية]، مستشهدا بزيارة وزير الدفاع السوري إلى الأردن في أيلول/سبتمبر الماضي، والتي سبقها اجتماع عربي وزاري ضم وزراء الطاقة والمياه في الأردن وسوريا ومصر ولبنان.

    وتوقع الحباشنة عقد قمة بين العاهل الأردني والرئيس السوري قريبا.

    كما رأى الحباشنة، الذي تولى حقائب وزارية عدة في حكومات أردنية متعاقبة بين عامي 1995 و2011، أبرزها الداخلية، أن مصر ليست بعيدة عن هذا التحرك وكذلك العراق، "لأن هناك تفاهما أردنيا مصريا تجاه القضية السورية".

    انظر أيضا:

    اتفاق عربي رباعي على حل أزمة الطاقة في لبنان بنقل الغاز المصري عبر الأردن وسوريا
    مباحثات عسكرية بين الأردن وسوريا وإيران تعلن استعدادها لتزويد لبنان بالوقود
    قرار أردني بإعادة فتح معبر جابر الحدودي مع سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مهرجان منطاد الهواء الساخن في صحراء وادي رم، الأردن، 1 أكتوبر 2021.
    المناطيد تزين سماء الأردن
    محيط من السلاح في أفغانستان
    "محيط" من السلاح في أفغانستان
    إنفوجرافيك... ما عدد مقاتلات إف 35 في العالم؟
    ما عدد مقاتلات إف 35 في العالم؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك