وكالة تكشف تفاصيل زيارة ملك الأردن المرتقبة إلى قطر

ونقلت وكالة "عمون" الأردنية عن مصدر قطري وصفته بـ"المطلع" قوله إن الزيارة تبدأ 12 الشهر الجاري وتستمر لمدة يومين، يلتقي خلالها الملك عبد الله الثاني الأمير تميم بن حمد آل ثاني.

وأشارت الوكالة إلى أن الزيارة ستبحث العلاقات الأردنية القطرية، وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين بكافة المجالات.

تعد زيارة الملك عبد الله الثاني إلى الأردن هي الأولى له بعد الزيارة التي قام بها أمير قطر إلى الأردن منذ أكثر من عام، وهي أول زيارة رسمية لملك الأردن إلى قطر منذ عام 2014.

وفي يونيو/ حزيران 2017، قررت عمان تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر، بعد دراسة أسباب الأزمة التي تشهدها العلاقات بين مصر والسعودية والإمارات والبحرين مع الدوحة، إضافة إلى إلغاء ترخيص مكتب قناة "الجزيرة" في عمّان.

وهي الأزمة التي انتهت باتفاق المصالحة في قمة العلا بالسعودية في يناير 2021.