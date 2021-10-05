مسؤولة أجنبية تحدثت بالعربية خلال مؤتمر فأوقعت المترجم في موقف محرج... (فيديو)

أوقع مترجم رئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت في حرج حين كان يترجم كلامها خلال لقاء مباشر لها مع الرئيس العراقي برهم صالح في مقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعاصمة بغداد.

وحين جاء وقت كلمة بلاسخارت قالت للحاضرين "صباح الخير، أنا آسفة لكنني أتكلم باللغة الإنجليزية"، فلم ينتبه المترجم فيما يبدو إلى ذلك وقال "أعتذر منكم جميعا أنا أتحدث اللغة الإنجليزية"، فقالت له بلاسخارت ممازحة أمام الصحفيين: "هل تترجم كلامي العربي؟"، ثم ضحكت فقال لها "أنا آسف".

جاء هذا أثناء مشاركة رئيسة بعثة الأمم المتحدة مع الرئيس العراقي بالإشراف على المحاكاة الثالثة لعمليات الانتخابات، قبل أسبوع واحد من موعد إجراء الانتخابات النيابية المبكرة المقررة الأحد القادم.

ويستعد العراق لخوض خامس تجربة انتخابات منذ عام 2005 في العاشر من شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

وتجرى هذه الانتخابات قبل موعدها بعد نجاح الاحتجاجات والمظاهرات الواسعة التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول 2019، لمطالبة الحكومة بتقريب موعدها والإطاحة بحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وتسلم الرئيس الحالي للحكومة مصطفى الكاظمي هذا المنصب.