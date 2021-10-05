مفوضية الانتخابات العراقية تكشف عدد محطات الاقتراع المخصصة لنزلاء السجون

أعلن عضو الفريق الإعلامي في المفوضية العليا للانتخابات العراقية، عماد جميل، في تصريحات خاصة لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الثلاثاء، عن تخصيص 6 محطات اقتراع لتصويت نزلاء السجون في الانتخابات التشريعية المقبلة.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد جميل اكتمال الاستعدادات للتصويت الخاص للقوات الأمنية ، يوم الجمعة المقبل من الساعة السابعة صباحا وحتى السادسة مساء حسب التوقيت المحلي، مبينا "أن مراكز الاقتراع التي ستفتتح للتصويت الخاص يبلغ عددها 595 مركزا تحتوي على 2584 محطة".

وأضاف، أن عدد المصوتين بالنسبة للقوات الأمنية سيكون مليون و75 ألف و227 عنصرا أمنيا.

وتجرى الانتخابات العراقية بمراقبة واسعة من الأمم المتحدة ومنظمات دولية وإقليمية أخرى بما فيها جامعة الدول العربية التي ستشارك بوفد من الخبراء في مجال الانتخابات.

ويخوض الانتخابات ما يزيد عن 3 آلاف مرشح موزعين على 83 دائرة انتخابية، ويتنافسون للفوز بـ 329 مقعدا في البرلمان العراقي.