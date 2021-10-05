سقوط مروحية عسكرية في تونس ومقتل 3 عسكريين

قالت وسائل إعلام رسمية في تونس، مساء اليوم الثلاثاء، إن مروحية عسكرية سقطت في قابس جنوب شرق تونس.

وذكرت إذاعة تطاوين الحكومية نقلا عن مصدر طبي، أن الحادث أسفر عن مقتل ثلاثة عسكريين.

وأضافت الإذاعة الرسمية، في منشور لها على موقع فيسبوك، أن الحادث وقع خلال تدريبات عسكرية في منطقة بن غيلوف بمعتمدية الحامة.

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