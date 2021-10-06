ديلي ميل: مشروع مغربي تحت البحر يحل أزمة الطاقة البريطانية بكلفة وصلت إلى 22 مليار دولار

نشرت صحيفة "dailymail" البريطانية تقريرا مطولا عن مشروع إمداد الطاقة من المغرب إلى بريطانيا، بهدف حل أزمة الطاقة المستقبلية في البلاد.

وأكدت الصحيفة أن مشروع "Xlinks Morocco-UK" لنقل الطاقة سيتم تدشينه تحت سطح البحر، وسيكون خط نقل الطاقة الأطول في العالم، لنقل كهرباء المملكة المغربية، إلى قرية بألفيرديسكوت القريبة من نهر بارنستابل في مقاطعة ديفون البريطانية.

Could this Devon village hold the key to our energy crisis? Tiny rural community to be linked by a 2,360-mile undersea cable to a huge solar and wind farm in Morocco https://t.co/8iKKVTC8oS pic.twitter.com/enIqjtINbz — Showbiz (@showbiznotices) October 3, 2021

​وأكدت الصحيفة أن طول خط نقل الكهرباء بين المغرب وبريطانيا حوالي 3800 كيلو متر، وقيمة استثماراته ستبلغ حوالي 21.7 مليار دولار، ومن المتوقع أن يكون جاهزا للعمل في حلول عام 2030.

وأكدت الصحيفة أن المشروع سيولد حوالي 10.5 غيغاواط من الطاقة المتجددة من الشمس والرياح، وبذلك سيغطي المشروع 8% من احتياجات الكهرباء في المملكة المتحدة.

سيتم تدشين بطارية بقدرة تخزين 20 غيغاواط/ساعة، ما يسمح بمواصلة تصدير الكهرباء إلى بريطانيا، بوصفها مصدرًا "شبه ثابت" للطاقة النظيفة.

أما بالنسبة للمغرب فسيقدم المشروع نحو 10 آلاف وظيفة غير مباشرة، و2000 وظيفة دائمة للمواطنين المغربيين، ما سينشط سوق العمل المحلي.