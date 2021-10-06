الإمارات تعتمد لقاح "سبوتنيك لايت" للاستخدام الطارئ ضد كوفيد-19

وجاء في رسالة نشرتها وكالة سبوتنيك عبر تويتر: "وافقت الإمارات على استخدام لقاح "سبوتنيك لايت" المكون من جرعة واحدة، وهو المكون الأول للقاح "سبوتنيك V"، كلقاح قائم بحد ذاته، كما وافقت الإمارات على سبوتنيك لايت كلقاح معزز".

وأضافت الرسالة: "المزيد والمزيد من الدول تفكر في الاعتماد على سبوتنيك لايت، مع زيادة فاعليته بمرور الوقت، كدعم صحي مثالي".

يتبع..