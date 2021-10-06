"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة مسيرة بأجواء مأرب

وكتب العميد يحيى سريع المتحدث باسم القوات اليمنية التابعة للجماعة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن "الدفاعات الجوية تمكنت بفضل الله من إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة صينية الصنع [سي إتش 4] تابعة لسلاح الجو السعودي في الساعات الأولى من صباح اليوم بصاروخ أرض جو، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية الجُوبة [جنوب] محافظة مأرب".

تمكنت دفاعاتنا الجوية بفضل الله من إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة صينية الصنع CH4 تابعة لسلاح الجو السعودي في الساعات الأولى من صباح اليوم بصاروخ أرض جو، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية الجوبة بمحافظة مأرب. — العميد يحيى سريع (@army21ye) October 6, 2021

ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام بين جماعة "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى، لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.