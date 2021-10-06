العراق يستعين بالخبرة التركية في إنتاج الأسلحة والعتاد العسكري

قال رئيس هيئة التصنيع العسكري العراقية، محمد الدراجي، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستنشئ خطوطا لإنتاج الأسلحة والعتاد العسكري، بالاستعانة بالخبرة التركية.

ونقلت صحيفة الصباح، اليوم الأربعاء، عن الدراجي أن الهيئة العامة للصناعات الحربية تعتزم إنشاء خطوط لإنتاج العتاد الخفيف والمناطيد العسكرية المحلية، بهدف الأغراض الأمنية، وذلك بالتنسيق مع الجانب التركي.

وأكد الدراجي أن الخطوط الإنتاجية العسكرية لبلاده سيتم إنشاؤها عن طريق الاستثمار، ومن المفترض أن تشمل نقل التكنولوجيا التركية لخطوط الإنتاج في العراق، شريطة أن يكون التصنيع بأيد محلية، من أجل تدشين صناعة عسكرية عراقية، على أن تقوم تلك الصناعات بتزويد القوات الأمنية في البلاد بالعتاد وتقليص عملية الاستيراد.

وتسعى هيئة التصنيع العسكري العراقية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي لجميع أنواع الأسلحة والصناعات الحربية، خاصة بعدما شهدت البلاد افتتاح عدد من خطوط الإنتاج خلال المدة الماضية.

وذكر رئيس هيئة التصنيع العسكري العراقية، محمد الدراجي، أن الشركات التركية العسكرية أبدت استعدادها لتقديم الدعم اللازم للشركة العراقية، ورفدها بأحدث الخطوط الانتاجية، مشيرا إلى أن بلاده حريصة على رفد مصانعها بأحدث التكنولوجيا العالمية المتخصصة بالصناعات العسكرية، العائدة بالفائدة على الجيش العراقي في زيادة قدراته القتالية في الدفاع عن البلاد.

وكان الدراجي قد التقى برئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية، إسماعيل ديمير، لمناقشة التعاون والشراكة القاضية ببناء صناعة عسكرية داخل العراق، بأيد محلية، وتجهيز تلك الصناعات بخطوط إنتاج العتاد الخفيف.

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