تسجيل
02:18 GMT07 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    شبان يشاهدون أحدهم يقفز من جسر عبر قناة تصريف غمرتها المياه بعد هطول أمطار غزيرة في المدينة القديمة صنعاء، اليمن في 3 أغسطس 2021

    اليمن.. أمطار وفيضانات في محافظة حضرموت جراء إعصار "شاهين"

    © AFP 2021 / Mohammed Huwais
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/06/1049778451_0:475:2000:1600_1200x675_80_0_0_984a5be7baff51e69bbb8128efc0d9e0.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202110071050359845-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%AA-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A5%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%86/

    تسببت أمطار غزيرة، يوم الأربعاء، بفيضانات في محافظة حضرموت شرقي اليمن، جراء تأثيرات إعصار "شاهين" الذي ضرب سلطنة عُمان المجاورة لليمن.

    القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة حضرموت لوكالة "سبوتنيك"، بأن سيولا وفيضانات ضربت مدينة المكلا مركز المحافظة، وأدت إلى تضرر العديد من المنازل خاصة القديمة منها وجرف نحو 20 سيارة.

    إعصار شاهين يضرب مدينة مسقط، سلطنة عمان 3 أكتوبر 2021
    © REUTERS / STRINGER
    إعصار شاهين يهدد اليمن

    وأضاف أن السيول تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق في المكلا، وعزل أجزاء من المدينة عن بعضها بعد أن غمرت المياه الطرق الرئيسة والشوارع.

    وأشار إلى استمرار تدفق السيول في المكلا، في ظل توقعات بهطول مزيد من الأمطار على المدينة.

    في سياق متصل، وجه وزير الصحة اليمني قاسم بحيبح، السلطات الطبية في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، برفع الجاهزية القصوى لمجابهة تأثيرات إعصار "شاهين".

    وشدد بحيبح، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، على "ضرورة رفع أداء أقسام الطوارئ والإسعافات في عموم المستشفيات العامة والخاصة وتعزيزها بالطواقم المتخصصة ورفع جاهزية فرق الطوارئ والإسعافات وتوزيع سيارات الإسعاف في الطرق العامة".

    وفي وقت سابق من اليوم، أطلقت هيئة الأرصاد الجوية في اليمن، تحذيرا من تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار الجوي جراء الرطوبة التي خلفها إعصار "شاهين"، مصحوبة بأمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة ومصحوبة بعواصف رعدية على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية لمحافظات المهرة، حضرموت، شبوة، أبين، البيضاء والضالع وسلسلة المرتفعات والمنحدرات الجبلية الغربية من لحج وتعز جنوباً حتى صعدة شمالا.

    وفي أيلول/ سبتمبر العام الماضي، أعلنت الأمم المتحدة تسبب فيضانات ضربت أواخر يوليو وأغسطس العام الماضي، جميع أنحاء اليمن في تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في البلاد جراء الصراع المستمر، وحدوث وفيات وإصابات، إضافة إلى تضرر أكثر من 62 ألف أسرة في محافظات صنعاء ومأرب وحجة وريمة والمحويت والحديدة.

    ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.

    وأودى الصراع المستمر في اليمن وأسباب أخرى ذات صلة، بحياة 233 ألف شخص، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق ما أعلنته الأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، فضلا عن نزوح كبير للسكان، وتدمير البنية التحتية الأساسية للبلاد وانتشار الأوبئة والأمراض.

    يمكنكم متابعة المزيد من أخبار اليمن الأن عبر سبوتنيك.

    انظر أيضا:

    إعصار شاهين يهدد اليمن
    جدل بشأن مبادرة إلهام شاهين بـ"التبرع بأعضائها"..."سستحاسب على نيتها"
    الأقمار الصناعية تلتقط مسار إعصار شاهين من الفضاء... فيديو
    ملك البحرين يؤكد وقوف بلاده إلى جانب سلطنة عمان بعد إعصار "شاهين" المدمر
    الكلمات الدلالية:
    أخبار اليمن الأن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    غابات وحقول جمهورية كاريليا الروسية، 2 أكتوبر 2021
    الخريف في روسيا يسر نظر محبيه
    تعليق مواقع التواصل الاجتماعي
    تعليق مواقع التواصل الاجتماعي
    إنفوجرافيك... ما عدد مقاتلات إف 35 في العالم؟
    ما عدد مقاتلات إف 35 في العالم؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك