دولة خليجية تحتل المرتبة الأولى عربيا والثالثة عالميا كأهم الشركاء التجاريين لسوريا

كشف وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، أن بلاده تعد أهم الشركاء التجاريين لسوريا على المستوى العالمي، حيث تحتل المرتبة الأولى عربياً والثالثة عالمياً.

ونقل موقع "الإمارات اليوم" تصريحات الوزير الإماراتي بشأن العلاقات التجارية مع سوريا حيث قال إن"حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بلغ نحو 2.6 مليار درهم، خلال العام الماضي، في حين وصل إلى نحو مليار درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري، بينما تجاوزت قيمة الاستثمار السوري المباشر في دولة الإمارات 1.5 مليار درهم بنهاية عام 2019.

وأشار الموقع عن لقاء بين وزير الاقتصاد الإماراتي ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، محمد سامر خليل، على هامش معرض "إكسبو 2020 دبي"، حيث بحث الجانبان أطر تطوير العلاقات الاقتصادية، وتوسيع آفاق الشراكة المثمرة والواعدة بين البلدين في مرحلة ما بعد فيروس كورونا.

وفي السياق ذاته، أفادت وزارة الاقتصاد السورية في بيان، أمس، بأن الجانبين أقرا خطط عمل لخلق مسارات جديدة للتكامل الاقتصادي، وتطوير التبادل في بعض القطاعات المهمة المشتركة، كما اتفقا على خطط مستقبلية للعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة لتعزيز تدفق التجارة.

كما بحث الطرفان أيضاً التحديات الاقتصادية التي تواجهها سوريا في الوقت الراهن وسبل التغلب عليها، وناقشا إمكانية الوصول إلى مستويات جديدة للتعاون في الجانب الاقتصادي والاستثماري.