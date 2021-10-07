إعلام: إنذار القنبلة على متن طائرة خطوط الجزيرة الكويتية كاذب

قالت شركة طيران الجزيرة إن تقرير القنبلة التي كانت على متن طائرتها غير صحيح.

وكانت وسائل إغلام تركية قد ذكرت أن طائرة تابعة للجزيرة كانت تحلق من الكويت هبطت في طرابزون بتركيا في شمال شرق تركيا، بعد الإبلاغ عن قنبلة على متنها.

وأكدت شركة الطيران الكويتية الخاصة للعربية أن التهديد بوجود قنبلة دفع طائرة ركاب تابعة لشركة طيران الجزيرة لهبوط اضطراري في مطار طرابزون بتركيا يوم الخميس كان بمثابة إنذار كاذب.

بعد فترة وجيزة من الحادث ، أعلنت طيران الجزيرة على تويتر أن جميع عملياتها عادت إلى طبيعتها.

وتلقت طيران الجزيرة في وقت سابق اليوم اتصالاً يشير إلى وضع أمني محتمل. وقد أوضحت شركة الطيران في بيان نُشر على تويتر: "تم تقييم هذا الاتصال واعتباره غير موثوق به".

A Jazeera Airways passenger flight which took off from #Kuwait makes an emergency landing at #Turkey’s Trabzon Airport due to a bomb threat, local Turkish media reports.https://t.co/oE4pfO6m5p pic.twitter.com/tK7ykpkskJ — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 7, 2021

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