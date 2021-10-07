إيران تقدم عرضا مغريا إلى لبنان

أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس 7 أكتوبر/تشرين اليوم، بعد لقائه وزير الخارجية اللبنانية عبد الله بو حبيب أن "الشركات الإيرانية مستعدة لبناء معملين للطاقة الكهربائية للبنان في 18 شهراً فقط"، مضيفاً أنها "مستعدة أيضا للمساهمة من خلال خبراتها، في إعادة بناء مرفأ بيروت إن طلب لبنان ذلك".

وأضاف عبد اللهيان: "اتفقنا على انعقاد اللجنة الاقتصادية اللبنانية الإيرانية"، مشيراً إلى أن "إيران على أتم الاستعداد لمساعدة لبنان في مختلف المجالات".

ولفت إلى أن "لبنان بشعبه وجيشه وحكومته ومقاومته قادر على الصمود وتحدي الاحتلال الصهيوني"، موجهاً "تحية للشهداء الذين قادوا مسيرة المقاومة عماد مغنية وقاسم سليماني وأبو مهدي المهندس".

وتابع: "إنّنا لا نعترف إلا بفلسطين"، مضيفاً أنه "تحدثنا عن الحوارات الإقليمية ونعتبر أن الحوار يحل الملفات الإقليمية والدولية".

© Sputnik . Abedal Kader Albai وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021

وعن اللقاء السعودي الإيراني، أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن "الحوار الإيراني السعودي قطع مرحلة جيدة حتى الآن"، موضحاً أن "المفاوضات التي تكفل حقوق الشعب الإيراني هي ما نطمح إليه".

فيما تمنى وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب "نجاح المفاوضات التي تخوضها إيران مع السعودية".

وتابع عبد اللهيان: أن "إيران مستعدة للعودة إلى الاتفاق النووي إذا كان الطرف الآخر جادا في ذلك"، مشدداً على "معيارنا للعودة إلى المفاوضات هو رفع العقوبات وعودة الأطراف كافة للاتفاق النووي".

وكان عبد اللهيان قد أكد اليوم، أثناء لقائه الرئيس اللبناني، ميشال عون، أن بلاده لن تبخل أبدا في مساعدة لبنان ومؤازرته في حال طلب منها أي مساعدة.

ووصل وزير الخارجية الإيراني يوم أمس الأربعاء 6 أكتوبر إلى بيروت قادما من موسكو، وفي جدول أعماله لقاء مسؤولين لبنانيين وقوى وفصائل وطنية لبنانية وفلسطينية.