الصدر يوجه كلمة للقوات الأمنية العراقية قبل الانتخابات

نشر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تغريدة عبر حسابه على تويتر، وجه من خلالها كلمة للقوات الأمنية العراقية قبل الانتخابات.

وكتب الصدر: "غدا هو يوم التصويت الخاص للأخوة من قواتنا الأمنية البطلة والذين هم أول العاشقين للتغيير والإصلاح لتعود هيبتهم وقوتهم".

​وأضاف: "وللمعتقلين في السجون والنازحين في أرجاء العراق بسبب الإرهاب والظلم والسياسات الرعناء الراغبين بتغيير واقعهم المرير والخروج من الفساد إلى ساحة الإصلاح والعزة والأمان فحياهم الله جميعا، سائلا العلي القدير أن يوفقهم لإصلاح العراق وإنقاذه".

وأكدت وكالة "شفق نيوز العراقية" أن الصدر حدد أربعة أسماء "صدرية" على حد تعبيرها، لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة، بينهم رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، في حال فازت الكتلة الصدرية بالنسبة الأعلى من أصوات الناخبين.

وقال مصدر مقرب من زعيم التيار الصدري للوكالة: "أكثر المرشحين حظا بالفوز بترشيح الصدر لرئاسة الحكومة هم كل من سفير العراق في بريطانيا جعفر الصدر، ونائب رئيس البرلمان حسن الكعبي، والقيادي الصدري نصار الربيعي، إلى جانب رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي الذي يحظى بدعم الصدر".

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في وقت سابق، عن جاهزيتها لإجراء الانتخابات في عموم محافظات العراق، حيث سيجرى الاقتراع الخاص الجمعة القادمة، فيما حددت الأحد القادم للاقتراع العام.