33 مصابا على الأقل في اصطدام قطارين جنوبي العاصمة التونسية

أصيب 33 شخصا على الأقل، مساء اليوم الخميس، في اصطدام قطارين في محطة للقطارات بجنوب العاصمة التونسية.

القاهرة - سبوتنيك. وقالت الشركة الوطنية للسكك الحديدية في تونس إنها بدأت تحقيقا لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.

وشهد الحادث اصطدام قطار الخطوط الداخلية الرابط بين وسط العاصمة وضاحيتها الجنوبية، بقطار الخطوط البعيدة السريع الرابط بين تونس ومحافظة قابس الواقعة جنوب شرق البلاد، عندما كان الأخير متوقفا في محطة مقرين، لإنزال المسافرين، من دون انحرافهما عن السكة أو حدوث انقلاب.

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