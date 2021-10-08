تقريب الطرق لـ 25 ألف نازح داخل كردستان العراق للمشاركة في الانتخابات

كشف مكتب المفوضية العليا للانتخابات العراقية في مركز إقليم كردستان العراق، اليوم الجمعة، عن تنسيق بينها ووزارتي النقل والهجرة والمهجرين لإيصال آلاف النازحين إلى مراكز الاقتراع للتصويت في الانتخابات التشريعية الأحد المقبل.

وأعلن مسؤول إعلام مكتب انتخابات أربيل مركز إقليم كردستان، أحمد مازن يوسف، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الجمعة، أن عدد مراكز الاقتراع التي خصصت للنازحين في الإقليم بلغت 20 مركزاً، و65 محطة انتخابية.

وأضاف يوسف، أن مراكز الاقتراع والمحطات مخصصة للناخبين النازحين المتواجدين في الإقليم، داخل المدينة وفي الأطراف والنواحي، وليس لديهم مراكز ومحطات داخل المخيمات، معلنا بقوله :

قمنا بالتنسيق مع دائرة وزارة الهجرة والمهجرين فرع مركز الإقليم، وكذلك مع وزارة النقل، ومحافظة أربيل لتوفير باصات لنقل النازحين من المخيمات إلى مراكز الاقتراع والمحطات الانتخابية وبالعكس".

وأفاد مسؤول الإعلام، بأن عدد النازحين الناخبين داخل إقليم كردستان يبلغ عددهم 25 ألفا و200 شخص.

الجدير بالذكر، يبلغ عدد المرشحين للانتخابات التشريعية التي بدأت اليوم الجمعة المحدد للقوات الأمنية والعسكرية للتصويت الخاص، 52 مرشحاً من نحو 13 حزباً داخل إقليم كردستان.

وتجرى الانتخابات العراقية الأحد المقبل للتصويت العام، بمراقبة واسعة من الأمم المتحدة ومنظمات دولية وإقليمية أخرى بما فيها جامعة الدول العربية التي ستشارك بوفد من الخبراء في مجال الانتخابات.