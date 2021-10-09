الجامعة العربية تعلق على نتائج اجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة

علّقت جامعة الدول العربية، اليوم السبت، على نتائج الاجتماع الثالث عشر للجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5".

وقالت الجامعة في بيان، إنها ترحب بنتائج الاجتماع المتمثلة بالتوقيع على خطة عمل لإخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

ودعت الجامعة جميع الشركاء الدوليين والإقليميين إلى إبداء التعاون وتوفير الدعم لتنفيذ هذه الخطة، وباقي الاستحقاقات المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار، وفي مقدمتها توحيد المؤسسة العسكرية وبدء عمليات نزع سلاح وتسريح الجماعات المسلحة وإعادة إدماجها.

كما أكدت أن توقيع الخطة وتنفيذها من شأنه ترسيخ سيادة ليبيا بالكامل، وضمان أمنها وسلامة أراضيها. ​

وكانت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5"، قد اختتمت أمس الجمعة، اجتماعا دام 3 أيام في مقر الأمم المتحدة بجنيف، اتفق خلاله المشاركون على خطة عمل شاملة تمثل حجر الزاوية لعملية انسحاب المقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن.

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