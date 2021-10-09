النيابة السعودية تستدعي امرأة لتلفظها بعبارات خادشة للحياء في فيديو متداول

كشف مصدر في النيابة العامة السعودية، أنه تم استدعاء امرأة لتلفظها بعبارات خادشة للحياء، موضحا أنه تم مباشرة الإجراءات النظامية بحقها.

ونقل موقع "العربية" عن المصدر أن الاستدعاء جاء بناء على ما تم رصده ورفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن ظهور امرأة تتلفظ بعبارات خادشة للحياء في مقطع متداول في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المصدر أن العقوبات المرتبطة بتسجيل الفيديو والترويج لمحتواه خاضعة لأحكام نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وأشار إلى أن العقوبات تطال كل من قام بذلك أو حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أي من هذه الأفعال المجرمة شرعا وقانونا.

ونصح المصدر بمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى استخدامها بطريقة آمنة وأخلاقية، وعدم الخروج فيها عن الآداب العامة وقيم المجتمع السعودي.

كما دعا المصدر المسؤول إلى التعامل مع رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالشكل الذي يعزز حماية المصلحة الوطنية والآداب العامة في البلاد.